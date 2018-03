Стало известно, как использовались данные Facebook на выборах в США

Данные пользователей Facebook использовались в рассылке политической рекламы

Данные о пользователях Facebook использовали в предвыборной кампании Трампа. Об этом заявил бывший работник Cambridge Analytica Кристофер Уайли во вторник, 27 марта, во время выступления перед Комитетом по цифровым, культурных, медийных и спортивных вопросов в парламенте Великобритании, передает CNBC.

В частности, по его словам, Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook для помощи предвыборному штабу Трампа. В частности, фирма незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Эти данные использовались для выяснение политических предпочтений избирателей и показа им политической рекламы.

"Я не думаю, что информационные операции в военном стиле способствуют любому демократическому процессу ", - отметил он во время выступления перед парламентом.

По его словам, владельцем так называемой идеи был экс-стратег президента США Дональда Трампа Стив Беннон.

"Мы использовали несовершенство программного обеспечения Facebook для сбора миллионов профилей и построения моделей, которые позволяли нам узнавать людей и применять эти знания", - отметил он.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Facebook Марк Цукерберг отказался выступить в парламенте Великобритании и ответить на вопросы депутатов относительно злоупотреблений данных пользователей.

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг разместил в крупнейших газетах Великобритании извинения за утечку данных пользователей.

Сообщается, что с извинениями Цукерберга сегодня вышли воскресные номера таких газет, как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph. В опубликованном заявлении Цукерберг отметил, что утечка данных пользователей Facebook была связана с приложением с тестами.