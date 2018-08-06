Стало відоме ім'я підозрюваного у нападі на Гандзюк

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному перенесли у зв'язку з тим, що в суд не з'явився його адвокат

Підозрюваним у нападі на активістку Катерину Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, став уродженець міста Херсон Микола Новіков. Про це написав у Facebook юрист Масі Наєм.

Наєм повідомляє, що підозрюваний - Новіков Микола Миколайович,

30.11.1978 року народженя, з міста Херсон.

Як зазначає юрист, судове засідання по обранню запобіжного заходу підозрюваному у скоєні злочину проти Катерини Гандзюк перенесли у зв'язку із тим, що в суд не з'явився адвокат підозрюваного.

"Сьогодні о 13:00 буде продовжено засідання із адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги", - повідомляє Наєм.

Нагадаємо, що ООН закликало уряд України розслідувати напад на Гандзюк.

Також раніше перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявляв, що поліцейські проводять невідкладні слідчі дії з метою збору доказової бази щодо причетності підозрюваного до нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Додамо, що 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр. Як зазначив завідувач опіковим відділенням обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз по Гандзюк складний.