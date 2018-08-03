З підозрюваним у нападі на Гандзюк проводять слідчі дії, - Аброськін

Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії

Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії з метою збору доказової бази щодо причетності підозрюваного до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначає Аброськін, одразу після нападу був здійснений комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій.

"Результатом проведення комплексу оперативно-розшукових слідчих дій стало встановлення та затримання саме в цей час особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину відносно чиновниці Херсона. Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази. Більш детальну інформацію ми зможемо надати трохи пізніше після проведення необхідних слідчих дій", - наголосив заступник глави Національної поліції.

Поліція затримала особу за підозрою у скоєнні злочину відносно чиновниці Херсонської міськради - В’ячеслав Аброськін Поліція затримала особу за підозрою у нападі на чиновницю Херсонської міськради – Vyacheslav Abroskin Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії з метою збору доказової бази щодо причетності саме цієї особи до вказаного злочину. Про це перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції повідомив сьогодні, 3 серпня. Деталі - ТУТ: https://bit.ly/2KpbJmX #поліція #Київ #Херсон #новини Сергій Князєв Iaroslav Trakalo Ольга Атаманова Українська правда Цензор.НЕТ 24 Канал Радіо Свобода 112.ua Телеканал "Прямий" Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Twitter, що був затриманий нападник активістки Гандзюк.

Додамо, що 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр. Як зазначив завідувач опіковим відділенням обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз по Гандзюк складний. Сьогодні їй зробили першу операцію.