З підозрюваним у нападі на Гандзюк проводять слідчі дії, - Аброськін

Новини Суспільство 03.08.2018 - 18:01
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії

Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії з метою збору доказової бази щодо причетності підозрюваного до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначає Аброськін, одразу після нападу був здійснений комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій. 

"Результатом проведення комплексу оперативно-розшукових слідчих дій стало встановлення та затримання саме в цей час особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину відносно чиновниці Херсона. Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази. Більш детальну інформацію ми зможемо надати трохи пізніше після проведення необхідних слідчих дій", - наголосив заступник глави Національної поліції.

 
Поліція затримала особу за підозрою у скоєнні злочину відносно чиновниці Херсонської міськради - В’ячеслав Аброськін

Поліція затримала особу за підозрою у нападі на чиновницю Херсонської міськради – Vyacheslav Abroskin Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії з метою збору доказової бази щодо причетності саме цієї особи до вказаного злочину. Про це перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції повідомив сьогодні, 3 серпня. Деталі - ТУТ: https://bit.ly/2KpbJmX #поліція #Київ #Херсон #новини Сергій Князєв Iaroslav Trakalo Ольга Атаманова Українська правда Цензор.НЕТ 24 Канал Радіо Свобода 112.ua Телеканал "Прямий"

Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Twitter, що був затриманий нападник активістки Гандзюк. 

Додамо, що 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр. Як зазначив завідувач опіковим відділенням обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз по Гандзюк складний. Сьогодні їй зробили першу операцію.

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