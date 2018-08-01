Радницю мера Херсона Гандзюк привезли до Київського опікового центру

Катерина Гандзюк пройде лікування від опіків сірчаною кислотою у Києві

Радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, котру у вівторок, 31 липня, облили сірчаною кислотою, перевезли з Херсона до Київського опікового центру. Про це повідомили в ефірі "112 Україна".

Наразі головний лікар центру відмовився коментувати стан здоров'я Гандзюк. За останньою інформацією, наданою херсонськими лікарями, вона перебуває у стабільно важкому стані. Саме тому громадську діячку вирішили доправити до Києва літаком санітарної авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначив завідувач опікового відділення обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз щодо Гандзюк складний.

"З такими тяжкими опіками можуть виникнути ускладнення. Перебіг хвороби тривалий і тяжкий. Там будуть не тільки пересадки, я передбачаю, що буде багато відновлювальних операцій", - сказав Волков.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 1 серпня, радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, перевозять на лікування до Києва.

За даними поліції Харкова, слідство наразі розглядає кілька версій нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема - злочин скоєний у зв’язку з її службовою та громадською діяльністю. У рамках розслідування поліція опитала жителів 250 квартир, які могли бути свідками злочину. Також правоохоронцями встановлено 14 відеокамер, котрі могли зафіксувати переміщення нападника. Із десяти камер вже знято відеоінформацію. Поліція розповсюдила відео з однієї з камер, де видно підозрюваного у скоєнні злочину.

За попереднім висновком судово-медичної експертизи, що був оприлюднений 1 серпня, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою. Поліція перекваліфікувала даний злочин двічі - спочатку із хуліганства на залякування, потім - як замах на вбивство з особливою жорстокістю.