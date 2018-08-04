ООН закликало уряд України розслідувати напад на Гандзюк

Представники ООН уважно спостерігають за ситуацією навколо інших нещодавніх нападів на громадських активістів в Україні

Представництво ООН в Україні засуджує напад на громадську активістку Катерину Гандзюк та інші нещодавні напади на активістів і закликає уряд провести ефективне розслідування. Про це повідомляє інформаційний центр Представництва ООН в Україні.

"Всі випадки були чи будуть задокументовані та проаналізовані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. Ми закликаємо Уряд та правоохоронні органи провести прозоре, всебічне та ефективне розслідування нападу на Катерину та інших активістів", - йдеться в заяві.

"Сильне громадянське суспільство, де гарантується фундаментальне право на свободу слова та безпеку є необхідним для забезпечення прозорого урядування та відповідальності влади", - наголосили в представництві.

Нагадаємо, що 31 липня в Херсоні невідомий облив кислотою співробітницю міської ради та громадську активістку Катерину Гандзюк. Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк.