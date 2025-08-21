RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не стали на воинский учет по новому адресу? Как легко оплатить штраф в "Резерв+"

Украинцам обещают еще больше возможностей в "Резерв+" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно украинцы получили возможность оплачивать штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу (после смены места жительства) с помощью приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как оплатить штраф в "Резерв+": алгоритм действий

Согласно информации МОУ, в приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за еще одно нарушение правил (порядка) воинского учета. Речь идет о не постановке на воинский учет по новому адресу - после смены места жительства.

Алгоритм действий при этом следующий:

  • загрузить "Резерв+";
  • перейти в раздел "Штрафы онлайн";
  • подать заявление о признании нарушения.

Далее - в течение трех дней - территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должен:

  • рассмотреть заявление;
  • прислать постановление.

После этого у человека появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен (что составляет 50% от полной суммы).

На оплату при этом есть только 20 дней.

"Резерв+" расширяет свой функционал (иллюстрация: mod.gov.ua)

"После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет", - уточнили в министерстве.

Отмечается в то же время, что оплата штрафа:

  • позволяет закрыть соответствующее нарушение;
  • не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.

Какое наказание "светит" за игнорирование штрафа

В Минобороны сообщили, что тем, кто не "закроет" штраф в течение 20 дней, придется оплатить его полную сумму - 17 тысяч гривен.

"В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен", - отметили в ведомстве.

Если же игнорировать штраф в целом - с момента решения о его вынесении (40 дней) - дело поступит в исполнительную службу.

Украинцам объяснили, что это может привести к:

  • блокированию банковских счетов;
  • аресту имущества или транспорта;
  • внесению в Единый реестр должников.

"До конца августа в "Резерв+" планируют добавить все другие виды нарушений правил воинского учета, за которые можно будет оплатить штраф", - подытожили в МОУ.

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".

При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".

Читайте также, какие услуги доступны украинцам в "Резерв+".

