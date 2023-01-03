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Стали известны крупнейшие экспортер и импортер сжиженного природного газа, - Bloomberg

Фото: рынок СПГ на сегодняшний день переформатируется (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В 2022 году США стали одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), догнав на этом рынке Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Для США это стало важной вехой как для ведущего поставщика топлива. По данным Bloomberg, которые агентство собирало путем отслеживания судов, в 2022 году США и Катар экспортировали по 81,2 млн тонн. Хотя для Катара это достаточно скромное повышение, однако для США это огромный скачок, если учесть, что американцы начали экспортировать СПГ из 48 штатов только в 2016 году.

"Почти сразу США стали доминирующей силой в отрасли. И они были бы крупнейшим в мире экспортером СПГ, если бы не пожар на экспортном заводе Freeport в Техасе, из-за которого завод был закрыт с июня. Планируется, что объект возобновит работу в конце этого месяца, что укрепит позиции США как крупнейшего экспортера топлива", - отмечает издание.

По мнению Bloomberg, США необходимо создать гораздо больше экспортных мощностей СПГ, если они хотят удержаться в топе до конца этого десятилетия. В то же время, Катар находится в процессе значительного масштабирования своих производственных мощностей, что может укрепить его позиции как лидера СПГ с 2026 года.

Третьим по величине поставщиком СПГ в мире остается Австралия.

В то же время, Япония в 2022 году опередила Китай как импортер сжиженного природного газа. Китайские ограничения по COVID-19 взорвали спрос на топливо, в то время как японские конкуренты запасали газ, чтобы подготовиться к зиме.

РБК-Украина сообщало, что Германия сегодня, 3 января, получила первую партию сжиженного газа из США. Также Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.

Напомним, что с 1 января этого года полностью остановила импорт сжиженного газа из России Великобритания.

Также мы писали, что Болгария не продлила контракт на поставку газа из России на 2023 год.

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