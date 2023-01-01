Британия полностью прекратила импорт сжиженного газа из России
Великобритания полностью остановила импорт сжиженного природного газа из России начиная с сегодняшнего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании в Twitter.
"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) от финансирования его незаконной войны", - сказано в сообщении ведомства.
Также в МИД отметили, что Британия продолжает помогать другим странам по всему миру уменьшить зависимость от российского газа.
Напомним, ранее стало известно, что Молдова будет судиться с российским "Газпромом" за создание энергетического кризиса в стране.
Также мы писали, что Болгария не продлила контракт на поставки газа из России на 2023 год.
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