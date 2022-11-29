Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара

Германия получит новые объемы катарского сжиженного природного газа (СПГ) с 2026 года после того, как QatarEnergy и ConocoPhillips подписали два соглашения, охватывающие как минимум 15-летний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После вторжения России в Украину в феврале конкуренция за СПГ обострилась, и Европа, в частности, нуждалась в огромных количествах, чтобы заменить российский трубопроводный газ, который раньше составлял почти 40% импорта континента.

По словам исполнительного директора QatarEnergy Саад аль-Кааби, эта сделка, первая в своем роде в Европе, обеспечит Германию поставками 2 млн тонн СПГ в год с Северного месторождения Катара на СПГ-терминал Германии в Брунсбюттеле, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Крупнейшая экономика Европы, которая в основном использует природный газ для обеспечения своей промышленности, стремится заменить весь импорт энергоносителей из России уже к середине 2024 года.

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал "отличным" 15-летний срок действия соглашения.

В то же время, глава отдела энергетической аналитики ICIS Андреас Шредер сказал, что дата начала 2026 года запоздала, поскольку Германии нужен СПГ на 2023 и 2024 годы.

"Если немецкие игроки не обеспечат достаточных объемов по приемлемой цене на 2023 год, им придется вернуться к спотовым рынкам СПГ и подвергнуться волатильности мировых цен", - сказал он.