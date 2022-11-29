Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара
Германия получит новые объемы катарского сжиженного природного газа (СПГ) с 2026 года после того, как QatarEnergy и ConocoPhillips подписали два соглашения, охватывающие как минимум 15-летний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После вторжения России в Украину в феврале конкуренция за СПГ обострилась, и Европа, в частности, нуждалась в огромных количествах, чтобы заменить российский трубопроводный газ, который раньше составлял почти 40% импорта континента.
По словам исполнительного директора QatarEnergy Саад аль-Кааби, эта сделка, первая в своем роде в Европе, обеспечит Германию поставками 2 млн тонн СПГ в год с Северного месторождения Катара на СПГ-терминал Германии в Брунсбюттеле, который в настоящее время находится в стадии разработки.
Крупнейшая экономика Европы, которая в основном использует природный газ для обеспечения своей промышленности, стремится заменить весь импорт энергоносителей из России уже к середине 2024 года.
Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал "отличным" 15-летний срок действия соглашения.
В то же время, глава отдела энергетической аналитики ICIS Андреас Шредер сказал, что дата начала 2026 года запоздала, поскольку Германии нужен СПГ на 2023 и 2024 годы.
"Если немецкие игроки не обеспечат достаточных объемов по приемлемой цене на 2023 год, им придется вернуться к спотовым рынкам СПГ и подвергнуться волатильности мировых цен", - сказал он.
Сделка состоялась через несколько дней после того, как QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о купле-продаже с китайской Sinopec. Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном.
QatarEnergy ранее в этом году подписала пять сделок по плана расширения Северного месторождения, который включает в себя шесть линий СПГ, которые увеличат мощность сжижения Катара с 77 до 126 млн тонн в год к 2027 году.
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