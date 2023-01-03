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Германия получила первую партию сжиженного газа из США

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Германия, Вторник 03 января 2023 19:26
Германия получила первую партию сжиженного газа из США Фото: Германия получила первую партию сжиженного газа из США (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Танкер Maria Energy прибыл в плавучий терминал в Вильгельмсгафене, который был открыт в декабре 2022 года. К тому времени Германия была единственной европейской страной, у которой не было инфраструктуры для приема сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DW .

Известно, что сначала сжиженный газ перегрузят на специальное судно Höegh Esperanza. Затем его планируют превратить в газообразную форму и затем закачать в немецкую газопроводную сеть.

Власти Германии готовятся к открытию еще четырех плавучих терминалов для того, чтобы облегчить импорт сжиженного газа. Ожидается, что Германия будет импортировать LNG из стран Северной и Западной Африки, а также Ближнего Востока.

Напомним, что с 1 января 2023 года Германия стала независимой от российской нефти, полностью отказавшись от ее поставок. Ранее в стране отказались от российского газа и угля.

Также Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.

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