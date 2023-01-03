Стали відомі найбільші експортер та імпортер скрапленого природного газу, - Bloomberg

У 2022 році США стали одним з найбільших експортерів скрапленого природного газу (СПГ), наздогнавши на цьому ринку Катар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, для США це стало важливою віхою як для провідного постачальника палива. За даними Bloomberg, які агентство збирало через відстеження суден, у 2022 році США і Катар експортували по 81,2 млн тонн. Хоча для Катару це досить скромне підвищення, проте для США - це величезний стрибок, якщо зважати, що американці почали експортувати СПГ із 48 штатів тільки у 2016 році.
"Майже одразу США стали домінуючою силою в галузі. І вони були б найбільшим у світі експортером СПГ, якби не пожежа на експортному заводі Freeport у Техасі, через яку завод було закрито з червня. Планується, що обʼєкт відновить роботу наприкінці цього місяця, що зміцнить позиції США як найбільшого експортера палива", - зазначає видання.
На думку Bloomberg, США необхідно створити набагато більше експортних потужностей СПГ, якщо вони хочуть утриматися у топі до кінця цього десятиліття. Водночас Катар перебуває у процесі значного масштабування своїх виробничих потужностей, що може зміцнити його позиції як лідера СПГ із 2026 року.
Третім за величиною постачальником СПГ у світі залишається Австралія.
Водночас Японія у 2022 році випередила Китай як імпортер скрапленого природного газу. Китайські обмеження щодо COVID-19 підірвали попит на паливо, в той час, як японські конкуренти запасали газ, щоб підготуватися до зими.
РБК-Україна повідомляло, що Німеччина сьогодні, 3 січня, отримала першу партію скрапленого газу зі США. Також Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.
Нагадаємо, що з 1 січня цьогоріч повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії Велика Британія.
Також ми писали, що Болгарія не подовжила контракт на постачання газу з Росії на 2023 рік.
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