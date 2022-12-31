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Болгария не договорилась о поставках российского газа на следующий год

Новина українською →
Болгария, Суббота 31 декабря 2022 20:26
Болгария не договорилась о поставках российского газа на следующий год Фото: Болгария не договорилась о поставках российского газа на следующий год (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Контракт Болгарии с "Газпромом" на поставку российского газа не был продлен на следующий год, а срок его действия истекает в воскресенье, 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Блиц".

"Закончились ли отношения, еще предстоит выяснить, но коммерческих отношений между "Булгаргазом" и "Газпромом" в рамках истекающего с 1 января 2023 года контракта не будет", - заявила глава болгарской государственной компании "Булгаргаз" Деница Златева.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое - достигнув самого низкого уровня с начала 21 века. После вторжения России в Украину значительно снизился поток газа в Европу.

Также ранее мы писали, что вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам".

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