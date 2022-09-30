Воздушные силы за час уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе на юге Украины

Украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"С 23:00 по 24:00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе Shahed-136 юг Украины", - указывают наши воины. Пять баражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг". два - на Одесском направлении;

три - на Николаевском направлении. "Пуски Shahed-136 производились из акватории Черного моря", - добавили в Воздушных силах ВСУ.