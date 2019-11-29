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Стали відомі ще вісім учасників плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт     29.11.2019 - 09:10
Стали відомі ще вісім учасників плей-офф Ліги Європи
Фото: "Вольфсбург" вийшов в плей-офф Ліги Європи (twitter.com/VfL_Wolfsburg)

До "Олександрії", яка вже втратила шанси там опинитися, може приєднається "Динамо"

Вісім футбольних команд забезпечили собі місце в 1/16 фіналу Ліги Європи-2019/20 за результатами 5 туру групового етапу турніру. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Точно в плей-офф вийшли португальські "Брага" і "Спортинг", англійський "Вулверхемптон", німецький "Вольфсбург", нідерландський АЗ, кіпрський АПОЕЛ, бельгійський "Гент" і австрійський ЛАСК.

Раніше в плей-офф турніру вже кваліфікувалися англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".

Решта 11 учасників плей-офф з групового етапу стануть відомі за підсумками заключного туру, який відбудеться за два тижні, 12 грудня. До них приєднаються вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

На жаль, "Олександрія" вже втратила шанси на вихід в плей-офф ЛЄ, програвши "Вольфсбургу" (0:1). Київське "Динамо" також ризикує залишитися без єврокубкової весни. Команда поступилася "Мальме" в драматичному поєдинку (3:4).

Нагадаємо, визначилася вже половина учасників плей-офф Ліги чемпіонів.

"Динамо" поступилося "Мальме" в передостанньому турі Ліги Європи "Олександрія" втратила шанс на вихід в плей-офф Ліги Європи
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