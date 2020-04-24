Стали відомі орієнтовні дати додаткової сесії ЗНО

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Дати ЗНО залежать від тривалості карантину

ЗНО в Україні відбудеться в залежності від того, коли пройде карантин, однак попередньо заплановані дати припадають на 28 липня - 11 серпня. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як повідомляється, проведення додаткової сесії ЗНО у 2020 році заплановано на 28 липня - 11 серпня, якщо карантин завершиться у червні. В іншому випадку додаткову сесію буде організовано протягом 22 вересня - 6 жовтня.

Крім того, у відомстві додали, що пробне ЗНО можна буде пройти у звичайному форматі після завершення карантину. Наразі його планують провести у червні або ж у першій половині серпня.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки через карантин в Україні підготувало два сценарії проведення ЗНО-2020 (зовнішнє незалежне оцінювання). ЗНО в 2020 році відбудеться в будь-якому випадку, проте терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що строки вступної кампанії можуть бути зміщені через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).