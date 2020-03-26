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Строки вступної кампанії можуть бути зміщені через ЗНО, - Міносвіти

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:10
Строки вступної кампанії можуть бути зміщені через ЗНО, - Міносвіти
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com lmandziy)

Частину вступної кампанії планується провести дистанційно

Строки вступної кампанії можуть бути зміщені через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомила т.в.о. міністр освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, зміни до правил прийому з коригуванням дати старту вступної кампанії буде підготовлено Міністерством освіти.

"Ми готові розпочати ЗНО в червні, ми готові розпочати ЗНО в липні і ми готові розпочати навіть в середині серпня. Якщо ми готові розпочати його в середині серпня, то процедура ЗНО і результати будуть в вересні. За таких умов вступна кампанія в заклади вищої освіти завершиться до середини жовтня. Якщо ми зможемо повернутись до школи в червні, то вступна кампанія буде продовжена і вона точно не буде проведена у липні місяці. Відповідні зміни до правил прийому з коригуванням дати старту вступної кампанії буде підготовлено Міністерством освіти", - заявила Мандзій.

При цьому вона зазначила, що терміни вступної кампанії буде зміщено.

"Але багато процесів вступної кампанії ми будемо старатись провести дистанційно, з уникненням великого скупчення людей в аудиторіях. Зараз ми над цим працюємо", - додала Мандзій.

Нагадаємо, у зв'язку з продовженням карантину Міністерство освіти змінить терміни вступної кампанії і дату проведення ЗНО.

Крім того, ЗНО в Україні цього року буде проведено, проте його строки можуть змістити. Пробне ЗНО мало відбутися 4 та 11 квітня.

У Міносвіти розповіли про строки проведення ЗНО МОН змінить строки вступної кампанії
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