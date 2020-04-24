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Стали известны ориентировочные даты дополнительной сессии ВНО

Новости » Общество     24.04.2020 - 15:53
Стали известны ориентировочные даты дополнительной сессии ВНО
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Даты ЗНО зависят от длительности карантина

ВНО в Украине состоится в зависимости от того, когда пройдет карантин, однако предварительно запланированные даты приходятся на 28 июля - 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как сообщается, проведение дополнительной сессии ВНО в 2020 году запланировано на 28 июля - 11 августа, если карантин завершится в июне. В противном случае дополнительную сессию будет организовано в течение 22 сентября - 6 октября.

Кроме того, в ведомстве добавили, что пробное ЗНО можно будет пройти в обычном формате после завершения карантина. Сейчас его планируют провести в июне или же в первой половине августа.

Напомним, Министерство образования и науки из-за карантина в Украине подготовило два сценария проведения ВНО-2020 (внешнее независимое оценивание). ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за Внешнее независимое оценивание (ВНО).

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