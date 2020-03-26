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У Міносвіти розповіли про строки проведення ЗНО

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 14:49
У Міносвіти розповіли про строки проведення ЗНО
Ілюстративне фото (УНІАН)

За словами Мандзій, пробне ЗНО може відбутися у травні

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні 2020 році буде проведено, проте його строки можуть змістити. Про це повідомила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що пробне ЗНО мало відбутися 4 та 11 квітня.

"Зважаючи на попередньо оголошені дати пробного ЗНО на 4 і 11 квітня, ми розуміємо, що в ці дати пробне ЗНО не відбудеться", - заявила Мандзій.

За її словами, водночас попереднє ЗНО у 2020 році не буде скасовано.

"Якщо ми повертаємось у травні за парти - це буде означати, що в травні буде відбуватись пробне ЗНО. А основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня. Якщо ж ми не повернемось за шкільні парти в травні, а повернемось у червні, то ми теж зможемо організувати пробне ЗНО в межах червня до старту основної сесії", - заявила Мандзій.

"У будь-якому випадку ми готові провести пробне ЗНО... Це залежатиме від часу, коли закінчиться карантин в Україні", - додала т.в.о. міністра.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний заявив, що, незважаючи на обмеження через поширення коронавірусної інфекції, Міністерство освіти і науки планує провести Зовнішнє незалежне оцінювання.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з продовженням карантину МОН змінить терміни вступної кампанії і дату проведення ЗНО.

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