В Україні підготували два сценарії проведення ЗНО-2020

Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

ЗНО-2020 поки планують провести влітку в залежності від строків карантину

Міністерство освіти і науки через карантин в Україні підготувало два сценарії проведення ЗНО-2020 (зовнішнє незалежне оцінювання). Про це заявила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, ЗНО в 2020 році відбудеться в будь-якому випадку, проте терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.

"МОН розробив мінімум два сценарії. Якщо карантин закінчиться до початку червня, ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні, а з 25-го червня - основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни карантину будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня буде можливість проводити основну сесію ЗНО", - заявила Мандзій.

Нагадаємо, раніше Мандзій назвала крайній термін завершення навчального року в українських школах. За її словами, навчальний рік у будь-якому випадку завершиться до 1 липня. Виняток становлять лише випускники 11 класів.

У березні вона заявляла, що терміни вступної кампанії можуть бути зміщені через Зовнішнє незалежне оцінювання. Коригування дати початку вступної кампанії буде підготовлено Міністерством освіти.