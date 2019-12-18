Стали відомі деталі бунту ув'язнених у СІЗО Кропивницького

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ситуація в СІЗО взята під контроль

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України назвала подробиці бунту СІЗО Кропивницького, де окремі в'язні намагалися дестабілізувати обстановку. Про це йдеться на Facebook-сторінці адміністрації.

Почалося все з того, що 16 грудня ув'язнений М. напав на співробітницю установи - він почав погрожувати їй та сім'ї фізичною розправою, нецензурно висловлюватися, а потім наніс жінці тілесні ушкодження.

Поліція на місці задокументувала поведінку ув'язненого. А через кілька годин того ж дня в СІЗО прибули співробітники прокуратури і слідчі Нацполіції. Однак ув'язнений відмовився давати будь-які свідчення, почав нецензурно висловлюватися та підбурювати інших ув'язнених.

"В'язні інших камер установи підтримали заклик і почали стукати в двері, намагалися пошкодити інвентар камер... Для припинення групової непокори серед узятих під варту, а також з метою безпеки персоналу установи, начальник установи оголосив загальний збір персоналу, де були прийняті першочергові заходи з ліквідації наслідків протиправних дій щодо стабілізації оперативної обстановки", - зазначили в адміністрації.

В СІЗО також посилили зовнішні і внутрішні пости... Зараз оперативна обстановка в закладі під контролем, запевняє адміністрація. Також зазначається, що до ув'язнених не застосовувалися спеціальні засоби та фізична сила.

"Стан здоров'я співробітниці, яка зазнала тілесних пошкоджень, задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у вівторок, 17 грудня, установу відвідав регіональний представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

"Одночасно, Адміністрація ДКВС України спростовує поширені в засобах масової інформації деякими особами чутки про самоусунення посадових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України та персоналу установи від забезпечення належного правопорядку, а також іншу інформацію, яка не відповідає дійсності", - підсумували в адміністрації.

Нагадаємо, прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня з Райковської виправній колонії (№73) втекли двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на ділянці соціальної реабілітації, розташованому за межами охоронюваної території установи.