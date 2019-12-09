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У Житомирській області з колонії втекли двоє засуджених

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 17:10
У Житомирській області з колонії втекли двоє засуджених
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловіки відбували покарання за крадіжку та наркотики

У Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райківської виправної колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, з виправної колонії втекли засуджений за крадіжку Микола Мойсеєнко, 1980 року народження, та Генадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення та збут наркотиків, 1985 р. н.

"Місце відбування покарання самовільно залишив Мойсеєнко Микола Миколайович, 07.08.1980 р.н., уродженець с.Маркушів Бердичівського району, проживаючий у с. Великій Фосні Овруцького району. Також серед розшукуваних - Мазуренко Геннадій Павлович, 20.03.1985 р.н., уродженець с. Заболоті Радомишльського району", - розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження засуджених.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений. Чоловік відбував покарання за крадіжку. Він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що 22 вересня у Миколаївській області з колонії втік засуджений за умисне вбивство. За фактом втечі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 Кримінального кодексу України.

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