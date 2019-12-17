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Архієпископ Климент просить МЗС надіслати ноту Росії через утиски ПЦУ в Криму

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 19:12
Архієпископ Климент просить МЗС надіслати ноту Росії через утиски ПЦУ в Криму
Фото: архієпископ Климент під Кабміном (ru.krymr.com)

Він сподівається, що МЗС виступить з офіційною заявою

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент закликав Міністерство закордонних справ України виступити з офіційною заявою до Росії через ситуацію з порушенням прав вірян ПЦУ в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, українська православна громада взагалі перебуває поза правовим полем України.

"Тому я просив би... Я знаю, що Міністерство ветеранів та окупованих територій підготувало певний лист, який було відправлено міністру закордонних справ. І я сподіваюся, що очільник МЗС підпише цей лист і виступить з офіційною заявою, нотою протесту до Росії", - сказав Климент.

Раніше стало відомо, що сьогодні архиєпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климент припинив голодування.

Нагадаємо, 10 грудня біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму.

РБК-Україна писало, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.

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