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Кремль підтвердив обговорення обміну полоненими на зустрічі Путіна і Макрона

Новини » Політика    22.08.2019 - 16:40
Кремль підтвердив обговорення обміну полоненими на зустрічі Путіна і Макрона
Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)

Також сторони обговорили російсько-українські відносини

Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили питання обміну утримуваними особами, проте не називали конкретних прізвищ. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, сторони обговорювали російсько-українські відносини.

"Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже детальний обмін думками щодо проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, у тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнююче запитання про можливих переміщеннях в обміні утримуваними між РФ і Україною, Пєсков сказав: "Певні контакти на цей рахунок здійснюються".

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що всім учасникам процесу з обміну ув'язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням. Пєсков заявив, що у Києва і Москви потрібно двостороння робота, "яка не може бути відкритою і публічною".

Додамо, 20 червня президент Росії Володимир Путін заявив про те, що він думає про можливості обміну українського політв'язня Олега Сенцова на головного редактора РІА "Новості-Україна" Кирила Вишинського.

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