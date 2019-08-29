ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названий ще один можливий суперник Усика на дебютний бій у супертяжах

Новини » Спорт    29.08.2019 - 11:33
Названий ще один можливий суперник Усика на дебютний бій у супертяжах
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Офіційно ім'я опонента оголосять до п'ятниці

Голландський боксер Тайрон Спонг вважається ще одним кандидатом на бій з Олександром Усиком в його першому поєдинку в суперважкій ваговій категорії. Про це повідомив інсайдер The Athletic Майк Коппінгер в Twitter.

За його інформацією, увійшов в невеликий список можливих варіантів для дебюту українця в суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня в Чикаго. Також розглядається американець Брайант Дженнінгс. У списку була кандидатура росіянина Андрія Федосова, але більше питання про поєдинок з ним не варто.

Зазначається, що ім'я наступного суперника Усика оголосять до п'ятниці, 30 серпня.

Спочатку суперником Усика повинен був стати 38-річний француз камерунського походження Карлос Такам, але він підписав контракт із новою промоутерською компанією і не зможе вийти в ринг проти українця.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила Усика обов'язковим претендентом на бій у суперважкій вазі з переможцем реваншу між мексикансько-американським боксером Енді Руїсом-молодшим і британцем Ентоні Джошуа. Матч-реванш відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Усик буде присутній на бою Ломаченко проти Кемпбелла Першим суперником Усика в суперважкій вазі може стати російський боксер
Новини України Олександр УсикбойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся