ССО уничтожили пусковую С-400 и склад боеприпасов РФ в Крыму

Украина, Суббота 08 ноября 2025 12:15
ССО уничтожили пусковую С-400 и склад боеприпасов РФ в Крыму Иллюстративное фото: ССО уничтожили пусковую С-400 и склад боеприпасов РФ в Крыму (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы специальных операций провели успешную операцию на временно оккупированном Крымском полуострове, в результате которой уничтожена российская пусковая установка С-400 "Триумф" и большой склад боеприпасов 18-й армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Поражение склада боеприпасов под Симферополем

По данным ССО, разведчики Движения сопротивления получили точную информацию о расположении арсенала противника в селе Удачное вблизи Симферополя. Дальнейшая разведка подтвердила наличие большого количества боеприпасов, после чего объект был уничтожен дронами в ночь на 6 октября 2025 года.

Уничтожение комплекса С-400 "Триумф"

В тот же день подразделения ССО вывели из строя пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", расположенную в селе Уютное вблизи Евпатории.
Этот комплекс враг использовал не только для прикрытия оккупационных сил, но и для ударов по территории Украины.

Как отмечают в ССО, финальная фаза спецдействий состоялась еще 6 октября, однако информацию о ней не обнародовали из соображений оперативной безопасности.

Силы специальных операций отмечают, что продолжают асимметричные действия на оккупированных территориях, направленные на снижение боевого потенциала российских войск и срыв их наступательных планов.

Удары по военным объектам в Крыму

В начале ноября Силы обороны поразили ряд важных объектов оккупантов, в частности нефтяные хранилища во временно оккупированном Крыму.

Под атаками оказались три объекта хранения горюче-смазочных материалов. На нефтебазе в поселке Гвардейское подтверждено попадание в резервуар и цистерны на сливо-наливной эстакаде.

В Генштабе подчеркнули, что оборонцы последовательно поражают критические элементы военно-промышленной инфраструктуры противника - как на его собственной территории, так и на временно оккупированных землях. Главная цель таких ударов - лишить врага наступательных ресурсов и способности продолжать агрессию.

Силы специальных операций Крым Война в Украине
