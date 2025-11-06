Генштаб подтвердил удары по месту пуска "Шахедов" в Донецке, НПЗ и нефтеобъектам в Крыму

В ночь на 5 ноября Силы обороны поразили важные объекты российских оккупантов. Среди них - место запуска "Шахедов" в Донецке, НПЗ в российском Волгограде и нефтяные объекты в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражение в Донецке

По данным Генштаба, в ночную операцию попали по базе хранения и запуска "Шахедов", расположенной на территории Донецкого аэропорта.

На месте зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Задачу выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414-я бригада) и Сил специальных операций ВСУ.

Удар по Волгоградскому НПЗ

Также, как говорится в сообщении, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.

По приведенным данным, годовой объем переработки завода составляет 15,7 млн тонн - около 5,6% от общей переработки в РФ. На месте зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Поражение логистических узлов в Крыму

Кроме того, украинские подразделения поразили три объекта хранения горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Крыму.

В частности, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское подтверждено попадание в резервуар и цистерны на сливо-наливной эстакаде.

На двух базах в Симферополе зафиксировано поражение резервуарных парков и возгорание топливных емкостей.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных землях.

Цель - лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию.