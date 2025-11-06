Генштаб подтвердил удары по месту пуска "Шахедов" в Донецке, НПЗ и нефтеобъектам в Крыму
В ночь на 5 ноября Силы обороны поразили важные объекты российских оккупантов. Среди них - место запуска "Шахедов" в Донецке, НПЗ в российском Волгограде и нефтяные объекты в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Поражение в Донецке
По данным Генштаба, в ночную операцию попали по базе хранения и запуска "Шахедов", расположенной на территории Донецкого аэропорта.
На месте зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Задачу выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414-я бригада) и Сил специальных операций ВСУ.
Удар по Волгоградскому НПЗ
Также, как говорится в сообщении, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
По приведенным данным, годовой объем переработки завода составляет 15,7 млн тонн - около 5,6% от общей переработки в РФ. На месте зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.
Поражение логистических узлов в Крыму
Кроме того, украинские подразделения поразили три объекта хранения горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Крыму.
В частности, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское подтверждено попадание в резервуар и цистерны на сливо-наливной эстакаде.
На двух базах в Симферополе зафиксировано поражение резервуарных парков и возгорание топливных емкостей.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных землях.
Цель - лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию.
Напомним, во временно оккупированном Донецке вечером 5 ноября прогремели мощные взрывы. Местные каналы написали о "ракетном ударе"; известно, что целью мог стать склад боеприпасов российской оккупационной армии.