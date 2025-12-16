ССО сорвали попытку РФ закрепиться возле Покровска (видео)

Как сообщается, группа оккупантов пыталась обустроить позиции вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения. После обнаружения противника операторы ССО нанесли точные удары с воздуха по маршрутам его перемещения, в результате чего часть российских военных была ликвидирована.

Для завершения операции на определенный участок выдвинулась группа 3-го полка ССО Украины. Во время прямых действий украинские бойцы уничтожили еще двух военнослужащих РФ, которые скрывались в блиндажах.

Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны российских войск, подразделение ССО успешно выполнило задание и не допустило закрепления врага на запланированных позициях вблизи Покровска.