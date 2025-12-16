ССО зірвали спробу РФ закріпитися біля Покровська (відео)

Як повідомляється, група окупантів намагалася облаштувати позиції вздовж залізничних шляхів для подальшого просування. Після виявлення противника оператори ССО завдали точних ударів з повітря по маршрутах його переміщення, унаслідок чого частину російських військових було ліквідовано.

Для завершення операції на визначену ділянку висунулася група 3-го полку ССО України. Під час прямих дій українські бійці знищили ще двох військовослужбовців РФ, які переховувалися в бліндажах.

Попри щільний артилерійський вогонь з боку російських військ, підрозділ ССО успішно виконав завдання та не допустив закріплення ворога на запланованих позиціях поблизу Покровська.