ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ССО сорвали попытку РФ закрепиться возле Покровска (видео)

Покровск, Вторник 16 декабря 2025 12:07
UA EN RU
ССО сорвали попытку РФ закрепиться возле Покровска (видео) Иллюстративное фото: ССО сорвали попытку РФ закрепиться возле Покровска (видео) (sof.mil.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские Силы специальных операций сорвали попытку российских войск закрепиться вблизи Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Как сообщается, группа оккупантов пыталась обустроить позиции вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения. После обнаружения противника операторы ССО нанесли точные удары с воздуха по маршрутам его перемещения, в результате чего часть российских военных была ликвидирована.

Для завершения операции на определенный участок выдвинулась группа 3-го полка ССО Украины. Во время прямых действий украинские бойцы уничтожили еще двух военнослужащих РФ, которые скрывались в блиндажах.

Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны российских войск, подразделение ССО успешно выполнило задание и не допустило закрепления врага на запланированных позициях вблизи Покровска.

Бои за Покровск

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

По его словам, после рабочих совещаний с командирами корпусов и подразделений был определен комплекс мер для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий Сил обороны. Ранее сообщалось, что 10 декабря армия РФ предприняла попытку прорыва в направлении села Гришино вблизи Покровска, привлекая колонну мототехники, однако наступление было сорвано, а подразделения противника подверглись прицельным ударам украинских военных.

Кроме того, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации. Украинские военные также проводят операции по воздушному прикрытию наземных логистических маршрутов на подступах к городу. Благодаря скоординированным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Вооруженные силы Украины Силы специальных операций Война в Украине
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море