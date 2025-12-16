ССО сорвали попытку РФ закрепиться возле Покровска (видео)
Украинские Силы специальных операций сорвали попытку российских войск закрепиться вблизи Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.
Как сообщается, группа оккупантов пыталась обустроить позиции вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения. После обнаружения противника операторы ССО нанесли точные удары с воздуха по маршрутам его перемещения, в результате чего часть российских военных была ликвидирована.
Для завершения операции на определенный участок выдвинулась группа 3-го полка ССО Украины. Во время прямых действий украинские бойцы уничтожили еще двух военнослужащих РФ, которые скрывались в блиндажах.
Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны российских войск, подразделение ССО успешно выполнило задание и не допустило закрепления врага на запланированных позициях вблизи Покровска.
Бои за Покровск
Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
По его словам, после рабочих совещаний с командирами корпусов и подразделений был определен комплекс мер для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий Сил обороны. Ранее сообщалось, что 10 декабря армия РФ предприняла попытку прорыва в направлении села Гришино вблизи Покровска, привлекая колонну мототехники, однако наступление было сорвано, а подразделения противника подверглись прицельным ударам украинских военных.
Кроме того, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации. Украинские военные также проводят операции по воздушному прикрытию наземных логистических маршрутов на подступах к городу. Благодаря скоординированным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.