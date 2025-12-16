ССО зірвали спробу РФ закріпитися біля Покровська (відео)
Українські Сили спеціальних операцій зірвали спробу російських військ закріпитися поблизу Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.
Як повідомляється, група окупантів намагалася облаштувати позиції вздовж залізничних шляхів для подальшого просування. Після виявлення противника оператори ССО завдали точних ударів з повітря по маршрутах його переміщення, унаслідок чого частину російських військових було ліквідовано.
Для завершення операції на визначену ділянку висунулася група 3-го полку ССО України. Під час прямих дій українські бійці знищили ще двох військовослужбовців РФ, які переховувалися в бліндажах.
Попри щільний артилерійський вогонь з боку російських військ, підрозділ ССО успішно виконав завдання та не допустив закріплення ворога на запланованих позиціях поблизу Покровська.
Бої за Покровськ
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.
За його словами, після робочих нарад із командирами корпусів та підрозділів було визначено комплекс заходів для посилення оборонних рубежів і підвищення ефективності дій Сил оборони. Раніше повідомлялося, що 10 грудня армія РФ здійснила спробу прориву в напрямку села Гришине поблизу Покровська, залучивши колону мототехніки, однак наступ було зірвано, а підрозділи противника зазнали прицільних ударів українських військових.
Крім того, у 7-му корпусі ДШВ повідомили, що Сили оборони України й надалі виконують завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації. Українські військові також проводять операції з повітряного прикриття наземних логістичних маршрутів на підступах до міста. Завдяки скоординованим діям оборонців знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.