ССО впервые сбили вертолет Ми-8 "deep strike" дроном на территории России

Иллюстративное фото: российский вертолет Ми-8 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Силы специальных операций ВСУ во время дроновой атаки на Россию впервые сбили дроном для "deep strike" российский вертолет. Ми-8 россиян был сбит возле Кутейниково Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

В ССО отметили, что таким образом меняют правила игры: отныне украинские дроны охотятся на российские вертолеты, которые оккупанты поднимают для попыток перехватить беспилотники.

"Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов", - отметили в сообщении.

В ССО также добавили, что миссия "оставила для врага очень много вопросов". Ответы на эти вопросы знают только члены экипажа уничтоженного Ми-8, но есть нюанс.

"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - посмеялись над российскими оккупантами.

 

Отметим, по результатам ударов по РФ в ночь на 22 ноября есть некоторые результаты. В частности в России заявили, что якобы украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Также напомним, что в ночь на 20 ноября Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ и другие объекты российского агрессора. В частности место сосредоточения оккупационных войск в Донецкой области.

Ну а в ночь на 14 ноября Силы обороны осуществили обстрел НПЗ в Саратовской области РФ. Также под ударом были пункт базирования кораблей в Краснодарском крае и место хранения ГСМ в районе Энгельса.

