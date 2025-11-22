UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ССО вперше вполювали вертоліт Мі-8 "deep strike" дроном на території Росії

Ілюстративне фото: російський вертоліт Мі-8 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сили спеціальних операцій ЗСУ під час дронової атаки на Росію вперше збили дроном для "deep strike" російський вертоліт. Мі-8 росіян був збитий біля Кутейникового Ростовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.

В ССО зазначили, що таким чином змінюють правила гри: відтепер українські дрони полюють на російські вертольоти, які окупанти підіймають для спроб перехопити безпілотники.

"Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів", - зазначили у повідомленні.

В ССО також додали, що місія "залишила для ворога дуже багато запитань". Відповіді на ці питання знають тільки члени екіпажу знищеного Мі-8, але є нюанс.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - поглузували з російських окупантів.

Зазначимо, за результатами ударів по РФ в ніч на 22 листопада є деякі результати. Зокрема в Росії заявили, що нібито українські дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Також нагадаємо, що у ніч на 20 листопада Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ та інші об’єкти російського агресора. Зокрема місце зосередження окупаційних військ у Донецькій області.

Ну а в ніч на 14 листопада Сили оборони здійснили обстріл НПЗ у Саратовській області РФ. Також під ударом були пункт базування кораблів у Краснодарському краї та місце зберігання ПММ у районі Енгельса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаСили спеціальних операцій