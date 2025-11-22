ССО вперше вполювали вертоліт Мі-8 "deep strike" дроном на території Росії

В ССО зазначили, що таким чином змінюють правила гри: відтепер українські дрони полюють на російські вертольоти, які окупанти підіймають для спроб перехопити безпілотники.

"Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів", - зазначили у повідомленні.

В ССО також додали, що місія "залишила для ворога дуже багато запитань". Відповіді на ці питання знають тільки члени екіпажу знищеного Мі-8, але є нюанс.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - поглузували з російських окупантів.