ССО ударили по базе "Искандеров" в Крыму

Силы специальных операций ВСУ сообщили об успешной атаке по ракетной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ССО ВСУ в сети Telegram.
В ночь на 28 апреля подразделения Middle-strike ССО применили беспилотники для поражения места хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Удар пришелся по объекту, где размещалась скрытая техника противника.
По данным военных, база располагалась на территории бывшего ракетного объекта возле поселка Овражки, примерно в 40 километрах к востоку от Симферополя.
Это расположение позволяло быстро применять ракеты — они могли достигать как линии фронта, так и украинских городов в тылу за считанные минуты.
Представители движения сопротивления неоднократно сообщали о запусках ракет именно с этой площадки, что подтверждало ее активное использование российскими войсками.
В ССО подчеркивают, что поражение и уничтожение таких стратегических объектов снижает боевые возможности противника. Подразделения продолжают применять асимметричные методы для ослабления потенциала РФ в войне против Украины.
