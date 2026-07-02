ВСУ поразили один из самых больших российских НПЗ и важный мост, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 2 июля поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, железнодорожный мост и другие объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и опрокидывания личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется. НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

В результате атаки на НПЗ зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Удар по НПЗ "Лукойла"

Напомним, ночью 2 июля мощные "хлопки" накрыли НПЗ в российском Кстово Нижегородской области РФ.

В сети сообщали, что на этот раз украинские дроны ударили по российскому заводу, принадлежащему "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Его охватил огонь.

Под атакой украинских дронов этот нефтяной объект уже не в первый раз. Силы обороны били по нему в апреле и мае 2026 года.