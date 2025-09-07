ССО и российские партизаны вывели из строя Ильский НПЗ в России: что известно

"В ночь на 7 сентября Силы специальных операций во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае РФ "Черная искра" провели специальные действия на нефтеперерабатывающем предприятии - Ильском НПЗ имени А. А. Шамара", - сказано в сообщении.

Примерно в 02:00 благодаря спланированным действиям ССО и российских партизан был полностью уничтожен главный объект, который обеспечивает функционирование НПЗ - перерабатывающая установка ЕЛОУ-AT-6.

"ЕЛОУ-AT-6 - это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, а затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо", - пояснили в ССО.

Таким образом, российский нефтеперерабатывающий завод полностью вышел из строя и не сможет работать, пока не будет отремонтирована установка.