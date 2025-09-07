RU

ССО и российские партизаны вывели из строя Ильский НПЗ в России: что известно

Фото: Ильский НПЗ, который полностью выведен из строя (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Операция проводилась во взаимодействии с российскими партизанами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО Украины.

"В ночь на 7 сентября Силы специальных операций во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае РФ "Черная искра" провели специальные действия на нефтеперерабатывающем предприятии - Ильском НПЗ имени А. А. Шамара", - сказано в сообщении.

Примерно в 02:00 благодаря спланированным действиям ССО и российских партизан был полностью уничтожен главный объект, который обеспечивает функционирование НПЗ - перерабатывающая установка ЕЛОУ-AT-6.

"ЕЛОУ-AT-6 - это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, а затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо", - пояснили в ССО.

Таким образом, российский нефтеперерабатывающий завод полностью вышел из строя и не сможет работать, пока не будет отремонтирована установка.

 

"Страна-бензоколонка" без бензина

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

6 сентября Силы беспилотных систем выпустили видеоотчет по итогам ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в августе этого года. Всего операторами 14-го полка СБС проведено 11 операций "deep strike".

Заметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также говорил, что Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории.

По его данным, поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ.

