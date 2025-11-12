RU

ССО показали видео зачистки россиян на Лиманском направлении: захвачены трофеи

Иллюстративное фото: Силы специальных операций ВСУ (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

В сообщении сказано, что операторы отработали на Лиманском направлении в Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций. Три российских оккупанта, которые там находились, были ликвидированы.

Благодаря операции были захвачены важные трофеи - в частности, радиостанции, которые находились на этой позиции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.

"Никаких случайных действий - только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат", - добавили в сообщении.

 

Битва за Покровск

Отметим, самая сложная ситуация сейчас под Покровском в Донецкой области. Россияне, пользуясь погодными условиями, осуществили массированный штурм на трассе Селидово-Покровск, который имел частичный успех. По предварительным оценкам, в городе сейчас находится более 300 голов живой силы россиян.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оборона Покровска продолжается. О потере контроля над городом, или оперативном окружении россиянами сил ВСУ в Покровске говорить не стоит - этого нет.

ССО также участвуют в обороне Покровска. Дроны операторов 144-го центра ССО занимаются ликвидацией российских оккупантов, уничтожают технику, укрытия и склады россиян.

