ССО показали видео зачистки россиян на Лиманском направлении: захвачены трофеи

В сообщении сказано, что операторы отработали на Лиманском направлении в Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций. Три российских оккупанта, которые там находились, были ликвидированы.

Благодаря операции были захвачены важные трофеи - в частности, радиостанции, которые находились на этой позиции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.

"Никаких случайных действий - только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат", - добавили в сообщении.