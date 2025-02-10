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ССО показали точную работу операторов дронов: уничтожены 14 оккупантов и техника

Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили вражескую технику при помощи дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины уничтожили на одном из направлений 14 оккупантов, а также вражескую технику. Для этого защитники использовали FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Facebook.

Операторы FPV-дронов одного из подразделений ССО за несколько вылетов уничтожили: 

  • вражескую САУ "Нона-С"; 
  • гаубицу Д-20; 
  • две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом; 
  • два ретранслятора связи оккупантов;
  • четыре транспортных средства, при помощи которых передвигались российские военные.

При этом операторы ССО обнаружили три лодки оккупантов, которые вскоре были уничтожены при помощи беспилотников. 

Успешная работа ВСУ

Напомним, 8 февраля стало известно, что украинские воины сбили на Торецком направлении российский Су-25. Всего с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 369 военных самолетов РФ.

Также недавно Силы беспилотных систем показали, как украинские защитники уничтожили российскую РСЗО "Град" на Луганском направлении.

Для того, чтобы уничтожить вражескую технику, воины применили дроны.

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