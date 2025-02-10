ССО показали точную работу операторов дронов: уничтожены 14 оккупантов и техника

Успешная работа ВСУ

Напомним, 8 февраля стало известно, что украинские воины сбили на Торецком направлении российский Су-25. Всего с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 369 военных самолетов РФ.

Также недавно Силы беспилотных систем показали, как украинские защитники уничтожили российскую РСЗО "Град" на Луганском направлении.

Для того, чтобы уничтожить вражескую технику, воины применили дроны.

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