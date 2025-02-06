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Силы беспилотных систем уничтожили российский "Град" на Луганском направлении (видео)

Украина, Четверг 06 февраля 2025 20:04
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Силы беспилотных систем уничтожили российский "Град" на Луганском направлении (видео) Фото: "Град" РФ уничтожили Силы беспилотных систем на Луганском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Силы беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский "Град" на Луганском направлении. В момент поражения система двигалась на высокой скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

"Операторы 412 полка "NEMESIS" в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая двигалась на высокой скорости", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, поймать РСЗО - задача не из легких, ведь враг обычно использует тактику "удар-отход".

"Огневые позиции расположены в одном месте, а тайник - в другом, на расстоянии десятков километров. Однако качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам осуществлять такие операции с высокой эффективностью", - добавили в Силах беспилотных систем.

Ситуация на фронте в Украине

На фронте с начала суток 6 февраля произошло 66 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении украинские воины отбили 15 атак врага.

Кроме того, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную. Россияне совершили 129 обстрелов. К тому же оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной, Харьковская область, но Силы обороны успешно их оттуда выбивают.

Напомним, за 5 февраля на фронте состоялось 90 боевых столкновений. Наибольшее количество боев продолжает фиксироваться на Покровском направлении.

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