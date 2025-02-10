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ССО показали точну роботу операторів дронів: знищено 14 окупантів і техніку

Ілюстративне фото: українські воїни знищили ворожу техніку за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни знищили на одному з напрямків 14 окупантів, а також ворожу техніку. Для цього захисники використовували FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Facebook.

Оператори FPV-дронів одного з підрозділів ССО за кілька вильотів знищили:

  • ворожу САУ "Нона-С";
  • гаубицю Д-20;
  • дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом;
  • два ретранслятори зв'язку окупантів;
  • чотири транспортні засоби, за допомогою яких пересувалися російські військові.

При цьому оператори ССО виявили три човни окупантів, які незабаром були знищені за допомогою безпілотників.

Успішна робота ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що українські воїни збили на Торецькому напрямку російський Су-25. Загалом від початку повномасштабного вторгнення було знищено 369 військових літаків РФ.

Також нещодавно Сили безпілотних систем показали, як українські захисники знищили російську РСЗВ "Град" на Луганському напрямку.

Для того, щоб знищити ворожу техніку, воїни застосували дрони.

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