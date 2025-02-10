ССО показали точну роботу операторів дронів: знищено 14 окупантів і техніку

Успішна робота ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що українські воїни збили на Торецькому напрямку російський Су-25. Загалом від початку повномасштабного вторгнення було знищено 369 військових літаків РФ.

Також нещодавно Сили безпілотних систем показали, як українські захисники знищили російську РСЗВ "Град" на Луганському напрямку.

Для того, щоб знищити ворожу техніку, воїни застосували дрони.

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