В ССО показали, как проходит поиск оккупантов в Купянске (видео)

Украинские защитники обнаружили и взяли в плен оккупанта в Купянске. Он корректировал удары по позициям воинов Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 8 полк спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.
Как отметили в 8 полку спецназначения ССО, на присутствие "крысы" в одном из районов Купянска указывали данные радиоперехвата. Противник постоянно менял локации и скрывался.
Обнаружение было длительным и тщательным из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций.
"Результат - корректировщик был обнаружен и взят плен. Очередная успешно выполненная задача", - подчеркнули в подразделении.
За успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении бойцы ССО получили отличия и награды. В частности, оператор ССО "Борисфен" был награжден орденом "За мужество" I степени.
Напомним, украинские защитники в декабре провели успешные операции в районе Купянска. В частности, им удалось взять под контроль практически весь город - россияне остаются только в северной части населенного пункта, они окружены.
При этом власти РФ продолжают утверждать, что Купянск "был захвачен". В частности, недавно об этом заявлял российский генерал Сергей Кузовлев.
По состоянию на 31 декабря было известно, что в Купянске остается несколько десятков российских солдат, которые прячутся от украинских воинов.
Вчера, 4 января, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что Россия хочет оккупировать Купянск до февраля.