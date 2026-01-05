У ССО показали, як проходить пошук окупантів у Куп'янську (відео)

Як зазначили у 8 полку спецпризначення ССО, на присутність "щура" в одному з районів Куп'янська вказували дані радіоперехоплення. Противник постійно змінював локації та переховувався.

Виявлення було тривалим і ретельним через щільну міську забудову, велику кількість укриттів і потенційних вогневих позицій.

"Результат - корегувальника було виявлено та взято в полон. Чергове успішно виконане завдання", - підкреслили в підрозділі.

За успішне виконання бойових завдань на Куп'янському напрямку бійці ССО отримали відзнаки та нагороди. Зокрема, оператора ССО "Борисфен" було нагороджено орденом "За мужність" I ступеня.