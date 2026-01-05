В ССО показали, как проходит поиск оккупантов в Купянске (видео)

Украинские защитники обнаружили и взяли в плен оккупанта в Купянске. Он корректировал удары по позициям воинов Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 8 полк спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.

Как отметили в 8 полку спецназначения ССО, на присутствие "крысы" в одном из районов Купянска указывали данные радиоперехвата. Противник постоянно менял локации и скрывался.

Обнаружение было длительным и тщательным из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций.

"Результат - корректировщик был обнаружен и взят плен. Очередная успешно выполненная задача", - подчеркнули в подразделении.

За успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении бойцы ССО получили отличия и награды. В частности, оператор ССО "Борисфен" был награжден орденом "За мужество" I степени.