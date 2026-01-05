ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ССО показали, как проходит поиск оккупантов в Купянске (видео)

Купянск, Понедельник 05 января 2026 18:48
UA EN RU
В ССО показали, как проходит поиск оккупантов в Купянске (видео) Иллюстративное фото: украинские защитники ищут оккупантов в Купянске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники обнаружили и взяли в плен оккупанта в Купянске. Он корректировал удары по позициям воинов Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 8 полк спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.

Как отметили в 8 полку спецназначения ССО, на присутствие "крысы" в одном из районов Купянска указывали данные радиоперехвата. Противник постоянно менял локации и скрывался.

Обнаружение было длительным и тщательным из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций.

"Результат - корректировщик был обнаружен и взят плен. Очередная успешно выполненная задача", - подчеркнули в подразделении.

За успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении бойцы ССО получили отличия и награды. В частности, оператор ССО "Борисфен" был награжден орденом "За мужество" I степени.

Бои за Купянск

Напомним, украинские защитники в декабре провели успешные операции в районе Купянска. В частности, им удалось взять под контроль практически весь город - россияне остаются только в северной части населенного пункта, они окружены.

При этом власти РФ продолжают утверждать, что Купянск "был захвачен". В частности, недавно об этом заявлял российский генерал Сергей Кузовлев.

По состоянию на 31 декабря было известно, что в Купянске остается несколько десятков российских солдат, которые прячутся от украинских воинов.

Вчера, 4 января, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что Россия хочет оккупировать Купянск до февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Купянск Война в Украине
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка