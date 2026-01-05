У ССО показали, як проходить пошук окупантів у Куп'янську (відео)
Українські захисники виявили та взяли в полон окупанта в Куп'янську. Він коригував удари по позиціях воїнів Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 8 полк спецпризначення ССО імені князя Ізяслава Мстиславича.
Як зазначили у 8 полку спецпризначення ССО, на присутність "щура" в одному з районів Куп'янська вказували дані радіоперехоплення. Противник постійно змінював локації та переховувався.
Виявлення було тривалим і ретельним через щільну міську забудову, велику кількість укриттів і потенційних вогневих позицій.
"Результат - корегувальника було виявлено та взято в полон. Чергове успішно виконане завдання", - підкреслили в підрозділі.
За успішне виконання бойових завдань на Куп'янському напрямку бійці ССО отримали відзнаки та нагороди. Зокрема, оператора ССО "Борисфен" було нагороджено орденом "За мужність" I ступеня.
Бої за Куп'янськ
Нагадаємо, українські захисники в грудні провели успішні операції в районі Куп'янська. Зокрема, їм вдалося взяти під контроль практично все місто - росіяни залишаються тільки в північній частині населеного пункту, вони оточені.
При цьому влада РФ продовжує стверджувати, що Куп'янськ "був захоплений". Зокрема, нещодавно про це заявляв російський генерал Сергій Кузовльов.
Станом на 31 грудня було відомо, що в Куп'янську залишається кілька десятків російських солдатів, які ховаються від українських воїнів.
Учора, 4 січня, начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що Росія хоче окупувати Куп'янськ до лютого.