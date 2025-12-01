ССО показали эпическое уничтожение пускового района "Шахедов" в Крыму (видео)

По данным командования, противник постоянно использовал эту территорию на юге Крыма для запуска ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры Украины.

Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия, чтобы подрывать наступательные возможности российской армии, ограничивая ее способность проводить атаки на гражданские объекты.

Работа ССО

Это не первая операция украинских спецназовцев в Крыму: в течение последних месяцев они неоднократно успешно уничтожали технику, склады и пункты управления врага, снижая его ударные возможности.

Такие асимметричные действия являются частью стратегии Украины по сдерживанию агрессора и защите гражданского населения, особенно на фоне постоянных попыток РФ атаковать мирные объекты дронами.