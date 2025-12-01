ССО показали эпическое уничтожение пускового района "Шахедов" в Крыму (видео)

В ночь на 28 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
По данным командования, противник постоянно использовал эту территорию на юге Крыма для запуска ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры Украины.
Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия, чтобы подрывать наступательные возможности российской армии, ограничивая ее способность проводить атаки на гражданские объекты.
Это не первая операция украинских спецназовцев в Крыму: в течение последних месяцев они неоднократно успешно уничтожали технику, склады и пункты управления врага, снижая его ударные возможности.
Такие асимметричные действия являются частью стратегии Украины по сдерживанию агрессора и защите гражданского населения, особенно на фоне постоянных попыток РФ атаковать мирные объекты дронами.
Напомним, что Генеральный штаб ВСУ в сводке 28 ноября сообщал об ударах по аэродрому "Саки" в Крыму. Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ и другие объекты противника.
Также мы писали, что в ночь на 28 ноября беспилотники "Птахи Мадяра" вывели из строя Саратовский НПЗ и несколько электроподстанций. Всего было атаковано 10 объектов противника.
Силы беспилотных систем за три дня уничтожили три российские системы ПВО: ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих систем оценивается примерно в 60 млн долларов.