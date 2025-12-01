ССО показали епічне знищення пускового району "Шахедів" у Криму (відео)

У ніч на 28 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів "Шахед" поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.
За даними командування, противник постійно використовував цю територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА по об’єктах критичної інфраструктури України.
Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні дії, щоб підривати наступальні можливості російської армії, обмежуючи її здатність проводити атаки на цивільні об’єкти.
Це не перша операція українських спецпризначенців у Криму: протягом останніх місяців вони неодноразово успішно знищували техніку, склади та пункти управління ворога, знижуючи його ударні спроможності.
Такі асиметричні дії є частиною стратегії України щодо стримування агресора та захисту цивільного населення, особливо на тлі постійних спроб РФ атакувати мирні об’єкти дронами.
Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 28 листопада повідомляв про удари по аеродрому "Саки" в Криму. Крім того, Сили оборони України успішно вразили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ та інші об’єкти противника.
Також ми писали, що в ніч на 28 листопада безпілотники "Птахи Мадяра" вивели з ладу Саратовський НПЗ та кілька електропідстанцій. Загалом було атаковано 10 об’єктів противника.
Сили безпілотних систем за три дні знищили три російські системи ППО: ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих систем оцінюється приблизно у 60 млн доларів.