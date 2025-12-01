ССО показали епічне знищення пускового району "Шахедів" у Криму (відео)

За даними командування, противник постійно використовував цю територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА по об’єктах критичної інфраструктури України.

Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні дії, щоб підривати наступальні можливості російської армії, обмежуючи її здатність проводити атаки на цивільні об’єкти.

Робота ССО

Це не перша операція українських спецпризначенців у Криму: протягом останніх місяців вони неодноразово успішно знищували техніку, склади та пункти управління ворога, знижуючи його ударні спроможності.

Такі асиметричні дії є частиною стратегії України щодо стримування агресора та захисту цивільного населення, особливо на тлі постійних спроб РФ атакувати мирні об’єкти дронами.