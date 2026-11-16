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Минобороны РФ заявило о рекордной атаке дронов: за сутки якобы сбили более 2 тысяч

11:55 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Минобороны РФ заявило о рекордной атаке дронов: за сутки якобы сбили более 2 тысяч Фото: украинские дроны (Getty Images)
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В России заявили о беспрецедентной по масштабам атаке украинских дронов. Военное ведомство отчиталось о более чем двух тысячах якобы сбитых беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в российской соцсети MAX.

Согласно сведению Минобороны РФ, за последние сутки силы ПВО якобы уничтожили 2049 беспилотников.

Российское агентство РИА Новости, проанализировав строительство военного ведомства, назвало эту атаку самой масштабной по количеству беспилотников, о сбитии которых Россия отчитывалась за одни сутки.

Кроме дронов, российская сторона заявила об уничтожении семи управляемых авиабомб и четырех ракет "Фламинго".

Предыдущий рекорд, по подсчетам агентства, пришелся на 20 сентября. Тогда Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 1951 года беспилотника в течение суток. Этот показатель зафиксировали в день проведения в России выборов в Государственную думу.

Атака дронов на Москву.

О массированной атаке беспилотников на российскую столицу в ночь на 16 ноября также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в направлении города двигались около 600 БПЛА. Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила большую часть беспилотников на дальних подступах к столице.

Еще 191 дрон, по утверждению Собянина, был сбит непосредственно во время приближения к Москве.

Напомним, утром 16 ноября Украина нанесла удар по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом.

После удара движение автомобилей по мосту ограничили ориентировочно до середины дня, также временно остановили движение поездов.

В то же утро беспилотники атаковали Азов в Ростовской области. После удара там вспыхнул пожар на нефтебазе, а губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на четырех производственных объектах.

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