Китай проводив таємні ядерні випробування: що кажуть в США

США, П'ятниця 06 лютого 2026 17:36
UA EN RU
Китай проводив таємні ядерні випробування: що кажуть в США Ілюстративне фото: китайські ядерні ракетні установки на параді (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США публічно звинуватили Китай у таємному ядерному випробуванні, яке, за даними Вашингтона, Пекін провів у 2020 році, намагаючись приховати його від міжнародного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями Томас ДіНанно під час конференції з роззброєння в Женеві, китайські військові готували та провели ядерний вибух потужністю в "сотні тонн" і застосували спеціальні методи, щоб знизити ефективність сейсмічного моніторингу.

У США стверджують, що секретне китайське випробування відбулося 22 червня 2020 року. Воно порушує зобов’язання Китаю щодо заборони ядерних тестів.

Пекін звинувачення не визнав. Китайський представник заявив, що США "роздмухують міф про китайську ядерну загрозу" та перекладають відповідальність за гонку озброєнь.

Заява Вашингтона пролунала на тлі завершення дії договору СНО-3, який обмежував ядерні арсенали США та Росії, і активних спроб американської сторони просунути нову, ширшу ядерну угоду із залученням Китаю.

У США наголошують, що двосторонні договори більше не відповідають реальності, оскільки Китай швидко нарощує ядерний арсенал. За оцінками Вашингтона, до 2030 року Пекін може мати понад тисячу боєголовок. Китай ці оцінки відкидає і від участі в переговорах наразі відмовляється.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 5 лютого публічно заявив, що Росії та Сполученим Штатам варто укласти "нову угоду" замість Договору про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3). При цьому сам договір саме в цей день припинив дію.

Президент США ще під час першого свого терміну в Білому домі називав укладений у 2010 році СНО-3 "поганою угодою". В угоді не враховувався ядерний арсенал Китаю: між тим, за даними ЗМІ та експертів, Пекін хоче мати щонайменше 1000 боєголовок до 2030 року.

Детальніше про усі ризики припинення дії СНО-3, цілі Трампа та Росії - у матеріалі РБК-Україна "Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ".

Сполучені Штати Америки Китай Ядерна зброя Ядерна безпека
