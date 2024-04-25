В США сделали заявление о возвращении мужчин в Украину
В Государственном департаменте США отреагировали на приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин мобилизационного возраста. И отметили, что Украина имеет право определять свою политику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек заявил, что приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин является "сложным вопросом".
"Сложный вопрос, что делать с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - сказал представитель Госдепартамента.
Сайзек также отметил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".
"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы", - сказал он.
В то же время Сайзек отметил, что правильным является то, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию, и добавил, что правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику.
Ограничение консульских услуг для мужчин за границей
На днях Министерство иностранных дел ограничило консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые находятся вне Украины.
После чего, вчера, 24 апреля, Кабинет министров обнародовал постановление, запрещающее выдачу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов и паспортов гражданина Украины, если они находят за пределами Украины.
Однако есть категории мужчин, для которых исключение. С ними можно ознакомиться по ссылке.
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