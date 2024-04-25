В США сделали заявление о возвращении мужчин в Украину

В Государственном департаменте США отреагировали на приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин мобилизационного возраста. И отметили, что Украина имеет право определять свою политику.

Официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек заявил, что приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин является "сложным вопросом".

"Сложный вопрос, что делать с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - сказал представитель Госдепартамента.

Сайзек также отметил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы", - сказал он.

В то же время Сайзек отметил, что правильным является то, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию, и добавил, что правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику.