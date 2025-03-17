США снова атаковали позиции хуситов в Йемене: обнародовано видео

Обострение противостояния между США и хуситами

С началом войны в Секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, йеменские хуситы начали регулярно обстреливать коммерческие суда, которые следуют под флагами стран Запада через Аденский пролив и Красное море.

Для сдерживания атак боевиков, США и группа стран Европы ввели в регион свои военно-морские силы и в 2024 году неоднократно атаковали позиции хуситов в Йемене.

На днях президент США Дональд Трамп приказал атаковать позиции хуситов. Причиной стали недавние атаки террористов на гражданские коммерческие суда у побережья ближневосточной страны.

По предварительным данным, в результате первых авиаударов погиб 31 человек. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что удары США были нацелены и в конце концов уничтожили нескольких лидеров хуситов.

В ответ хуситы ударили баллистическими ракетами и беспилотниками по авианосцу USS Harry S Truman в Красном море.

В Иране также пригрозили США ответными ударами.

Добавим, что в январе Трамп подписал указ о признании террористами группировки хуситов в Йемене.

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