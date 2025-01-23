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Трамп подписал указ о признании хуситов террористами

Четверг 23 января 2025 05:15
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Трамп подписал указ о признании хуситов террористами Фото: в течение 30 дней Трампу должны предоставить доклад по хуситам, как террористической организации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В первые дни своего президентства Дональд Трамп подписал очередной указ. Согласно документу, йеменские хуситы (также известные как "Ансар Аллах"), будут включены в перечень иностранных террористических организаций в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В документе отмечается, что при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции "Кудс" хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали корабли ВМС США. После силового захвата большинства йеменских населенных пунктов законным йеменским правительством в 2014-2015 годах хуситы совершили нападения на гражданскую инфраструктуру. В том числе атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года, а также более 300 снарядов, выпущенных по Израилю с октября 2023 года.

Хуситы также более 100 раз атаковали коммерческие суда, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и заставив часть морских коммерческих перевозок в Красном море изменить маршруты.

"Деятельность хуситов угрожает безопасности американского гражданского населения и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в указе.

Отмечается, что в течение 30 дней с даты подписания указа, государственный секретарь после консультаций с директором Национальной разведки и министром финансов должен представить президенту доклад об определении "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией.

Что известно о хуситах

Напомним, что 8 января американские войска нанесли удары по складам хуситов в Йемене, где они хранили современное оружие. Склады находились под землей.

Отметим, что хуситы уже длительное время атакуют военные корабли и гражданские суда в Аденском заливе и Красном море.

Также недавно хуситы неоднократно наносили удары по Израилю. В частности, 21 декабря 2024 года стало известно, что после такой атаки 16 мирных жителей Тель-Авива получили ранения.

В ответ Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене. При этом постпред Израиля в ООН Дани Данон предупредил, что хуситов ждет судьба "Хезболлы" и ХАМАС.

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Йемен Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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